«Узнал, что Дана Уайт не вручил мне бонус!» Шейх подарил Мокаеву $ 50 тысяч

Известный 22-летний боец смешанных единоборств Мухаммад Мокаев, выступающий в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющий Великобританию, рассказал, что получил денежную сумму в размере $ 50 тысяч от шейха Халида бин Хамада Аль-Халифы.



«Шейх Халид бин Хамад Аль-Халифа. Дал мне 50 000 долларов, когда узнал, что Дана Уайт не вручил мне денежный бонус! Спасибо тебе за поддержку, брат», — написал Мокаев в своих социальных сетях.

Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялось 22 октября мск в Абу-Даби (ОАЭ). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мокаев.

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