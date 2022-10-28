Стало известно, когда может состояться бой Тищенко и Дортикоса

В ноябре в Екатеринбурге состоится поединок между олимпийским чемпионом Евгением Тищенко (10-1) и представителем Кубы Майком Пересом (27-3-1). Противостояние станет главным событием турнира RCC Boxing Promotions. Изначально Тищенко должен был встречаться с другим боксёром с Кубы — экс-чемпионом мира Юниером Дортикосом (25-2). Однако тот получил травму и сделал запрос о переносе боя.



«Мы планировали, что Тищенко будет боксировать с Дортикосом. В принципе, мы уже обо всём договорились и даже выслали контракт. Но Дортикос потянул спину, а у нас уже была утверждена дата турнира.

У Дортикоса и Переса один промоутер, поэтому и возник бой с кубинцем. Нас эта замена более чем устраивает, и для нас это не менее важный поединок. При этом встреча с Дортикосом остаётся в планах — если Женя выигрывает Переса, а Дортикос не получит бой за титул, RCC сделает этот бой», — сказал генеральный директор RCC Boxing Promotions Герман Титов.



Таким образом, Евгений Тищенко и Юниер Дортикос могут возглавить один из турниров RCC в 2023 году.

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