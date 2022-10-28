Боец AMC Fight Nights предположил, кто победил бы в поединке Хабиб Нурмагомедов — Махачев

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился мыслями о потенциальном поединке между бывшим чемпионом UFC в лёгком весе Хабибом Нурмагомедовым и действующим чемпионом промоушена в этом же весе Исламом Махачевым. По мнению Гребнева, шансов больше у Нурмагомедова.
«Лично я всё равно ставлю на Нурмагомедова. На мой взгляд, Хабиб бы задавил Махачева. Быть может, он бы не доминировал в этой битве, как в предыдущих, но постоянно бы шёл вперёд и оказывал давление. Было бы очень любопытно посмотреть на их спарринги, как они борются. Если Ислам способен встать из-под него, то у него могут быть шансы. Но мне кажется, что в функциональном плане Орёл немного получше. Это бы и стало ключевым фактором. Если не досрочно, то решением судей он бы взял верх», — приводит слова Гребнева «RT на русском».
Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:
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