Боец ММА рассказал о проблемах Яна в защите

Боец AMC Fight Nights Александр Гребнев поделился мыслями о проблемах, которые наблюдаются у бывшего чемпиона UFC Петра Яна при действиях в защите. По словам Гребнева, Ян часто нагибается вперёд, вследствие чего создаёт для себя определённые риски. В последнем бою Ян встречался с американцем Шоном О’Мэлли и проиграл ему раздельным решением судей.



«С одной стороны, у Яна хорошая защита. В целом боксёрская «коробка» может работать в MMA, он неплохо адаптировал её для этих целей. С помощью неё он делает всевозможные обманки, бьёт хуки. Но не стоит забывать, что это элемент из другого вида спорта. Пётр постоянно нагибается вперёд, а в этот момент обзор сужается. В этом случае ты рискуешь пропустить тейкдаун, так как обе руки у тебя прижаты к голове. А также можешь не заметить скрытые удары оппонента.



Его стиль уже давно сформирован, серьёзных трансформаций ждать уже не стоит. Лично меня расстраивает другое. В его действиях стало меньше креатива. Раньше он постоянно менял стойки, бил бэкфисты. Сейчас же будто немного урезал свой функционал и делает лишь надёжные вещи наподобие двойки со смещением. В битве с О’Мэлли он удивил разве что ударом со сменой ног (свитч-киком), но до цели он не дошёл. Раньше Петра было очень сложно прочитать, сейчас он стал более предсказуемым. В любом случае с защитой также что-то нужно делать», — приводит слова Гребнева «RT на русском».

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