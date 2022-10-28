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Украинец Усик поставил лайк под сообщением Хабиба

Украинец Усик поставил лайк под сообщением Хабиба
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Чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик (20-0, 13 KO) оценил комментарий бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова о своём товарище, новом чемпионе промоушена в том же весе Исламе Махачеве.

«Я видел много чемпионов и много бойцов чемпионского уровня, но Ислам Махачев это самый достойный. Сперва мой Отец и потом я не раз говорили, что Ислам — это топ из топов, и мы все вчера в этом убедились. Самое интересное во всём этом, что это только начало. Очень рад за тебя, Брат, ты долго шёл к этому», — писал надавно Хабиб в своей соцсети. Эти слова и оценил Усик.

Напомним, Махачев стал чемпионом UFC после того, как победил удушающим приёмом бразильца Чарльза Оливейру.

Ислам Махачев стал новым чемпионом UFC:

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