Чемпион ONE Championship предложил UFC обменять себя на Яна

Действующий чемпион ONE Championship в тяжёлом весе Аржан Буллар выразил готовность заменить россиянина Петра Яна в UFC. Ранее в UFC уже был прецедент с обменом бойцов: в своё время в американский промоушен отправился Бен Аскрен, а в ONE перешёл Деметриус Джонсон.



«Готов ли я быть обменянным в UFC? Если сделка правильная, то сто процентов. Я бы пришёл и выиграл. Готов исправить ошибки Аскрена. Сделать то, чего не удалось Чендлеру. Они [UFC] могли бы привлечь 1,6 миллиарда зрителей, если бы заполучили индийского спортсмена», — написал Буллар в своих социальных сетях.



Напомним, Ян в последнем бою встречался с американцем Шоном О’Мэлли и проиграл ему раздельным решением судей. После появились инсайды, что Ян может покинуть промоушен.

Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли: