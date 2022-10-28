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Чемпион ONE Championship предложил UFC обменять себя на Яна

Чемпион ONE Championship предложил UFC обменять себя на Яна
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Действующий чемпион ONE Championship в тяжёлом весе Аржан Буллар выразил готовность заменить россиянина Петра Яна в UFC. Ранее в UFC уже был прецедент с обменом бойцов: в своё время в американский промоушен отправился Бен Аскрен, а в ONE перешёл Деметриус Джонсон.

«Готов ли я быть обменянным в UFC? Если сделка правильная, то сто процентов. Я бы пришёл и выиграл. Готов исправить ошибки Аскрена. Сделать то, чего не удалось Чендлеру. Они [UFC] могли бы привлечь 1,6 миллиарда зрителей, если бы заполучили индийского спортсмена», — написал Буллар в своих социальных сетях.

Напомним, Ян в последнем бою встречался с американцем Шоном О’Мэлли и проиграл ему раздельным решением судей. После появились инсайды, что Ян может покинуть промоушен.

Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли:

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