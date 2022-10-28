Чемпион ONE Championship предложил UFC обменять себя на Яна

Действующий чемпион ONE Championship в тяжёлом весе Аржан Буллар выразил готовность заменить россиянина Петра Яна в UFC. Ранее в UFC уже был прецедент с обменом бойцов: в своё время в американский промоушен отправился Бен Аскрен, а в ONE перешёл Деметриус Джонсон.
«Готов ли я быть обменянным в UFC? Если сделка правильная, то сто процентов. Я бы пришёл и выиграл. Готов исправить ошибки Аскрена. Сделать то, чего не удалось Чендлеру. Они [UFC] могли бы привлечь 1,6 миллиарда зрителей, если бы заполучили индийского спортсмена», — написал Буллар в своих социальных сетях.
Напомним, Ян в последнем бою встречался с американцем Шоном О’Мэлли и проиграл ему раздельным решением судей. После появились инсайды, что Ян может покинуть промоушен.
Ян показал свой обед в преддверии боя с О’Мэлли:
- 28 октября 2022
-
15:53
-
15:18
-
14:48
-
14:28
-
14:09
-
13:31
-
13:18
-
12:41
-
12:11
-
11:44
-
11:26
-
11:17
-
11:00
-
11:00
-
10:27
-
10:17
-
09:54
-
09:38
-
09:11
-
08:32
-
02:21
-
01:43
-
01:01
-
00:29
-
00:11
- 27 октября 2022
-
23:31
-
23:17
-
22:51
-
22:28
-
22:15
-
21:22
-
20:57
-
20:06
-
19:21
-
19:03