«Отпущена». Алексей Олейник выловил крупную рыбу. Фото

45-летний российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал крупную рыбу, которую выловил на рыбалке.



«Рыба отпущена», — говорится в описании к фотографии.

Фото: Из личного архива Алексея Олейника

Напомним, в последнем бою россиянин встречался с представителем Швеции Илиром Латифи и проиграл ему единогласным решением судей. Поединок состоялся в ночь на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США) в предварительном карде турнира UFC Вегас 61. Вскоре после боя стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Через небольшое время стало известно, что Алексей принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу.

«Дождь наверное был». Олейник выжимает футболку после тренировки: