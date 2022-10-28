«Отпущена». Алексей Олейник выловил крупную рыбу. Фото

45-летний российский боец смешанных единоборств Алексей Олейник разместил новый пост у себя в социальных сетях, где показал крупную рыбу, которую выловил на рыбалке.
«Рыба отпущена», — говорится в описании к фотографии.
Фото: Из личного архива Алексея Олейника
Напомним, в последнем бою россиянин встречался с представителем Швеции Илиром Латифи и проиграл ему единогласным решением судей. Поединок состоялся в ночь на 2 октября мск в Лас-Вегасе (США) в предварительном карде турнира UFC Вегас 61. Вскоре после боя стало известно, что Олейник больше не входит в состав UFC. Через небольшое время стало известно, что Алексей принял решение отказаться от нового контракта с американским промоушеном и перейти в другую лигу.
«Дождь наверное был». Олейник выжимает футболку после тренировки:
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