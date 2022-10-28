Хасбик: Макгрегор мне не оппонент, если будет плохо общаться, сразу нападу на него

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный многим как Хасбик, признался, что не уважает бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях ирландца Конора Макгрегора и не считает его настоящим бойцом.

«Я видел все высказывания Конора про меня, но он мне не оппонент. Он умеет лишь болтать. Я не вижу в нём бойца. Мне не за что его уважать. Если я встречусь с Конором, то определённо создам ему кое-какие проблемы.

Что именно я сделаю с ним, когда увижу его? Я пока не знаю, смотря как он ответит. Посмотрим, когда уже встретимся, но я точно что-то бы сделал. Я не собираюсь разговаривать с ним. Если он будет плохо со мной общаться, я сразу нападу на него», — сказал Хасбик в подкасте с Nelk Boys.

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