В команде Бетербиева назвали возможный срок боя с Биволом

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе российский боксёр Дмитрий Бивол может провести поединок с соотечественником Артуром Бетербиевым в 2023 году. Об этом информирует ТАСС, ссылаясь на информацию, полученную от компании Top Rank, представляющей интересы Бетербиева.



«Артур хочет провести бой против Бивола, если тот победит Рамиреса. При этом самому Артуру нужно выиграть у Ярда, мы в этом не сомневаемся. Этот бой может пройти в 2023 году», — сказал представитель Top Rank.



Напомним, 5 ноября Биволу предстоит поединок с боксёром из Мексики Хильберто Рамиресом. Дмитрий будет защищать титул чемпиона мира по боксу (WBA). Бетербиев в конце января следующего года встретится с представителем Великобритании Энтони Ярдом.

Родился в Кыргызстане, начинал с ушу. Главное — о Дмитрии Биволе: