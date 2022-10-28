Прохазка сдал 24 допинг-теста за последний месяц

Действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Иржи Прохазка за последний месяц 24 раза сдавал допинг-тест, сообщает журналист TSN Аарон Бронстетер.
«Это очень странно, поскольку второй боец по количеству сданных допинг-тестов предоставил только семь образцов», — написал Бронстетер на своей странице в социальных сетях.
В июне на турнире UFC 275 Иржи Прохазка удушающим приёмом в последнем раунде одержал победу над бразильским бойцом смешанных единоборств Гловером Тейшейрой и стал чемпионом в полутяжёлом дивизионе.
10 декабря на турнире UFC 282 состоится бой-реванш между Прохазкой и Тейшейрой. Поединок станет главным событием вечера.
На счету Иржи Прохазки 33 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых 30-летний чешский боец одержал 29 побед.
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