Прохазка сдал 24 допинг-теста за последний месяц

Действующий чемпион UFC в полутяжёлой весовой категории Иржи Прохазка за последний месяц 24 раза сдавал допинг-тест, сообщает журналист TSN Аарон Бронстетер.



«Это очень странно, поскольку второй боец по количеству сданных допинг-тестов предоставил только семь образцов», — написал Бронстетер на своей странице в социальных сетях.



В июне на турнире UFC 275 Иржи Прохазка удушающим приёмом в последнем раунде одержал победу над бразильским бойцом смешанных единоборств Гловером Тейшейрой и стал чемпионом в полутяжёлом дивизионе.



10 декабря на турнире UFC 282 состоится бой-реванш между Прохазкой и Тейшейрой. Поединок станет главным событием вечера.



На счету Иржи Прохазки 33 поединка в профессиональных смешанных единоборствах, в которых 30-летний чешский боец одержал 29 побед.

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