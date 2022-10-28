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Диллашоу: ни за что бы не вышел с травмой на бой с Яном, он смертельно опасен

Диллашоу: ни за что бы не вышел с травмой на бой с Яном, он смертельно опасен
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Американский боец смешанных единоборств в легчайшем весе Ти Джей Диллашоу объяснил своё решение выйти на бой с Алджамейном Стерлингом с травмой плеча.

«Травма плеча напрямую влияла на мою ударку, и я решил, что справлюсь без неё. Я должен был драться со Стерлингом, а он не представляет большой угрозы со стойки. На мой взгляд, это был лучший соперник, с которым я мог провести бой в таком состоянии. Если бы я дрался с Петром Яном, то ни за что бы не вышел в октагон с травмой. Этот парень смертельно опасен и всегда может нокаутировать», — приводит слова Диллашоу ESPN.

22 октября в рамках турнира UFC 280 Ти Джей Диллашоу проиграл Алджамейну Стерлингу техническим нокаутом. Пётр Ян на том же турнире проиграл Шону О'Мэлли раздельным решением судей.

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