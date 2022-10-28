Хрюнов: контракты с Исмаиловым и Перри пока не подписаны

Известный промоутер Владимир Хрюнов сообщил, что только намеревается провести бой между известным российским бойцом смешанных единоборств Магомедом Исмаиловым и бывшим бойцом UFC американцем Майком Перри, который сейчас выступает в промоушене Bare Knuckle FC. По словам Хрюнова, контракты пока не подписаны.



«Поединок Исмаилова и Перри предполагается по правилам бокса. Мы сейчас это только обсуждаем. Есть намерение провести бой, проговариваем программу сотрудничества с BKFC. На днях у меня был разговор с Дэвидом Фельдманом. У нас есть план проведения совместного турнира в России с главным поединком Исмаилов – Перри. Но по правилам бокса, а не кулачных единоборств. Контракты с участниками не подписаны.



Мы только поставили постер о намерении провести бой, а телефон у меня уже настолько красный, будто я продаю квартиру в Москва-Сити со скидкой 50 процентов. И не только дагестанцы звонят.



Я продал машину, очень дорогой «Мерседес». Хотел провести бой для Дмитрия Кудряшова, поэтому у меня бабки есть на этот поединок. Кудряшов куда-то делся. Можете проверить по объявлению, я продал дорогущую машину. Готов провести бой Исмаилов – Перри», — приводит слова Хрюнова Metaratings.