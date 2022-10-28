Экс-боец UFC признался, что после ухода из MMA думал о суициде

Бывший претендент на чемпионский пояс UFC в среднем весе Юрайя Холл рассказал о том, что его посещали мысли о суициде после того, как он завершил карьеру в смешанных единоборствах.



«Я после ухода из MMA провалился в глубокую яму. Был в глубокой депрессии и понимал, что мне нечем больше заниматься. Я провёл 20 лет, посвятив всего себя, всю душу одному делу, а потом это просто исчезло. Я был в тёмных местах, но рядом оказались нужные люди.



В какой-то момент я смотрел на своё огнестрельное оружие. Депрессия — реальная вещь, и если нет поддержки, то вы из неё не выберетесь. Я сидел на диване неделю, не зная, что делать. Помню, как открыл дверь, увидел солнечный свет. Это помогло мне», — приводит слова Холла MMA Fighting.



Свой последний бой Холл провёл на турнире UFC 276 в июле 2022 года.

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