Кормье: Махачева трудно повалить, но он сошёл с ума, говоря, что выиграет у Барроуза
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье оценил перспективы Ислама Махачева в борьбе с олимпийским чемпионом 2012 года Джорданом Барроузом.
«Ислама очень тяжело повалить, даже если ты добрался до его ног. Он даже сам может пригласить соперника, чтобы тот его повалил. Но он сошёл с ума, говоря: «Подайте мне Джордана Барроуза и остальных ребят». Потому что эти парни разорвали бы его. Мне всё равно, насколько Махачев хорош в борьбе в смешанных единоборствах. Ислам проиграет Барроузу, постоянно говорю ему об этом», — заявил Кормье на своём YouTube-канале.
Ислам Махачев 22 октября на турнире UFC 280 одержал победу над Чарльзом Оливейрой и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
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