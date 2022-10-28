Бойцы поп-ММА побили призывников в Подмосковье

Бойцы MMA-промоушенов Hardcore и Arena Fighting Магомед Рабаданов и Шамиль Разаков стали участники инцидента, произошедшего в подмосковной Электростали, сообщает телегам-канал Mash.



Бойцы избили двух призывников, которые приехали приобрести необходимые предметы перед отправкой на линию соприкосновения. По словам пострадавших, бойцы негативно отзывались о специальной военной операции. В итоге после словесной перепалки началась драка. Первый солдат отделался только синяками, второму выбили несколько зубов. Тем не менее оба солдата уже отправились в свои подразделения.

Бойцы поп-ММА избили призывников

Рабаданов и Разаков на данный момент находятся под стражей. Им грозит до семи лет лишения свободы, согласно статье «Хулиганство».



Рабаданов в своём последнем бою в рамках турнира Hardcore одержал победу над Максимом Демиховым. Разаков в июле потерпел поражение от Керима Шамсатова.