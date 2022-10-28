Макгрегор рассказал, когда планирует вернуться в октагон

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, когда собирается вернуться в октагон.



«Уже скоро я вернусь. Надеюсь, что в начале 2023 года, примерно в первом квартале. Ещё пару месяцев, и буду готов начать тренировочный лагерь. Я предвижу будущее — в нём есть золото», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.



Стоит отметить, что Конор Макгрегор ещё не вернулся в пул спортсменов USADA, что подтверждал президент UFC Дана Уайт. Ирландскому бойцу нужно провести полгода под присмотром сотрудников антидопингового агентства и сдавать тесты, только после этого он получит разрешение драться.



Свой последний поединок Макгрегор провёл летом 2021 года, где проиграл Дастину Порье.

Новость по теме Макгрегор не сможет вернуться в октагон ранее чем через шесть месяцев