Макгрегор рассказал, когда планирует вернуться в октагон
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, когда собирается вернуться в октагон.
«Уже скоро я вернусь. Надеюсь, что в начале 2023 года, примерно в первом квартале. Ещё пару месяцев, и буду готов начать тренировочный лагерь. Я предвижу будущее — в нём есть золото», — написал Макгрегор на своей странице в социальной сети.
Стоит отметить, что Конор Макгрегор ещё не вернулся в пул спортсменов USADA, что подтверждал президент UFC Дана Уайт. Ирландскому бойцу нужно провести полгода под присмотром сотрудников антидопингового агентства и сдавать тесты, только после этого он получит разрешение драться.
Свой последний поединок Макгрегор провёл летом 2021 года, где проиграл Дастину Порье.
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