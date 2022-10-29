Диллашоу: не считаю Стерлинга лучшим в легчайшем весе

Американский боец смешанных единоборств Ти Джей Диллашоу заявил, что не считает чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга лучшим в своём дивизионе.



«Я дрался с Алджамейном Стерлингом, которого никогда не считал и не считаю по сей день лучшим бойцом легчайшего веса в UFC. Я не считал, что он будет опасен в нашем бою, и не сомневался в том, что выйду и выиграю, несмотря на травму. Я просто верю в то, что именно я — лучший. Я планировал пойти и вернуть свой пояс», — приводит слова Диллашоу MMA Fighting.



Поединок между Ти Джеем Диллашоу и Алджамейном Стерлингом состоялся в рамках турнира UFC 280, который прошёл 22 октября в Абу-Даби. Бой завершился победой Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде.