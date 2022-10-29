Диллашоу: не считаю Стерлинга лучшим в легчайшем весе
Поделиться
Американский боец смешанных единоборств Ти Джей Диллашоу заявил, что не считает чемпиона UFC в легчайшем весе Алджамейна Стерлинга лучшим в своём дивизионе.
«Я дрался с Алджамейном Стерлингом, которого никогда не считал и не считаю по сей день лучшим бойцом легчайшего веса в UFC. Я не считал, что он будет опасен в нашем бою, и не сомневался в том, что выйду и выиграю, несмотря на травму. Я просто верю в то, что именно я — лучший. Я планировал пойти и вернуть свой пояс», — приводит слова Диллашоу MMA Fighting.
Поединок между Ти Джеем Диллашоу и Алджамейном Стерлингом состоялся в рамках турнира UFC 280, который прошёл 22 октября в Абу-Даби. Бой завершился победой Стерлинга техническим нокаутом во втором раунде.
Комментарии
- 29 октября 2022
-
00:41
-
00:25
- 28 октября 2022
-
23:55
-
23:23
-
22:21
-
21:33
-
21:07
-
20:50
-
19:59
-
19:47
-
18:45
-
18:08
-
17:54
-
16:32
-
16:21
-
15:53
-
15:18
-
14:48
-
14:28
-
14:09
-
13:31
-
13:18
-
12:41
-
12:11
-
11:44
-
11:26
-
11:17
-
11:00
-
11:00
-
10:27
-
10:17
-
09:54
-
09:38
-
09:11
-
08:32
Партнерский контент