Ион Куцелаба узнал имя своего следующего соперника на UFC

28-летний молдавский боец Ион Куцелаба (16-8-1 MMA, 5-7-1 UFC), выступающий в полутяжёлом весе UFC, проведёт свой следующий поединок c 30-летним представителем США Кеннеди Нзечукву (10-3 MMA, 4-3 UFC), сообщает MMAJunkie.
Как отмечает источник, поединок Куцелаба – Нзечукву состоится на турнире UFC Fight Night 215, запланированном на 19 ноября.
В поединке с Нзечукву Куцелаба постарается не проиграть в третьем бою кряду. Он потерпел поражение в первом раунде от Джонни Уокера на UFC 279 в сентябре, а чуть ранее – и от Райана Спэнна на UFC on ESPN 36, одержав всего одну победу в своих последних шести боях, начиная с февраля 2020 года.
Нзечукву набирает обороты после победы в четырёх из последних шести боёв. Все свои победы в тех боях, кроме одной, он одержал нокаутом.
Напомним, что турнир UFC Fight Night 215 возглавит бой между представителями тяжёлого веса – 37-летним американцем Дерриком Льюисом и 27-летним молдавско-украинским спортсменом Сергеем Спиваком.
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