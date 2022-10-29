Стерлинг назвал самый крупный бой в легчайшем весе. Это не поединок с Сехудо

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг назвал соперников, с которыми мог бы провести следующий поединок. Ранее чемпиона вызывал на бой Генри Сехудо.



«Я хочу самый большой бой, потому что получаю процент с платных просмотров. Если самый большой бой будет с Сехудо, я с удовольствием соглашусь. Но я не думаю, что это будет он. Пока я не знаю, но чувствую, люди будут больше рады моему поединку с Марлоном Верой. Мне кажется, что и Шон О’Мэлли будет лучшим вариантом. Сехудо не дрался почти три года.



В целом я был бы рад этому поединку, но хочу тот вариант, который фанаты желали бы видеть больше всего. Чувствую, что это бой с Шоном О’Мэлли, но, возможно, я ошибаюсь», — приводит слова Стерлинга BJPenn.