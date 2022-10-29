Стерлинг назвал самый крупный бой в легчайшем весе. Это не поединок с Сехудо
Поделиться
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг назвал соперников, с которыми мог бы провести следующий поединок. Ранее чемпиона вызывал на бой Генри Сехудо.
«Я хочу самый большой бой, потому что получаю процент с платных просмотров. Если самый большой бой будет с Сехудо, я с удовольствием соглашусь. Но я не думаю, что это будет он. Пока я не знаю, но чувствую, люди будут больше рады моему поединку с Марлоном Верой. Мне кажется, что и Шон О’Мэлли будет лучшим вариантом. Сехудо не дрался почти три года.
В целом я был бы рад этому поединку, но хочу тот вариант, который фанаты желали бы видеть больше всего. Чувствую, что это бой с Шоном О’Мэлли, но, возможно, я ошибаюсь», — приводит слова Стерлинга BJPenn.
Комментарии
- 29 октября 2022
-
10:15
-
10:06
-
08:00
-
07:01
-
02:41
-
02:19
-
00:41
-
00:25
- 28 октября 2022
-
23:55
-
23:23
-
22:21
-
21:33
-
21:07
-
20:50
-
19:59
-
19:47
-
18:45
-
18:08
-
17:54
-
16:32
-
16:21
-
15:53
-
15:18
-
14:48
-
14:28
-
14:09
-
13:31
-
13:18
-
12:41
-
12:11
-
11:44
-
11:26
-
11:17
-
11:00
-
11:00
Партнерский контент