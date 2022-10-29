Умар Нурмагомедов: спешу стать чемпионом, но понимаю, что это будет нескоро

Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов признался, что готов выйти на титульный бой в UFC с любым соперником, и выразил уверенность, что в течение двух лет сможет стать чемпионом.

«Мне почти 27, и я готов к чемпионским боям. И не имеет никакого значения, кто будет разделять со мной клетку. Всегда и во всех делах спешу. Так и тут. Очень сильно спешу стать чемпионом, хотя и понимаю, что это будет нескоро (как бы сильно этого я ни хотел, не дадут). К 2024 году и у меня будет золото на поясе», — написал Умар Нурмагомедов в своих социальных сетях.

Умар Нурмагомедов провёл в своей профессиональной карьере 15 поединков, во всех он одержал победу.

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