Умар Нурмагомедов: спешу стать чемпионом, но понимаю, что это будет нескоро
Поделиться
Российский боец смешанных единоборств Умар Нурмагомедов признался, что готов выйти на титульный бой в UFC с любым соперником, и выразил уверенность, что в течение двух лет сможет стать чемпионом.
«Мне почти 27, и я готов к чемпионским боям. И не имеет никакого значения, кто будет разделять со мной клетку. Всегда и во всех делах спешу. Так и тут. Очень сильно спешу стать чемпионом, хотя и понимаю, что это будет нескоро (как бы сильно этого я ни хотел, не дадут). К 2024 году и у меня будет золото на поясе», — написал Умар Нурмагомедов в своих социальных сетях.
Умар Нурмагомедов провёл в своей профессиональной карьере 15 поединков, во всех он одержал победу.
Хабиб и Умар Нурмагомедовы поспорили из-за настольного тенниса.
Комментарии
- 29 октября 2022
-
10:15
-
10:06
-
08:00
-
07:01
-
02:41
-
02:19
-
00:41
-
00:25
- 28 октября 2022
-
23:55
-
23:23
-
22:21
-
21:33
-
21:07
-
20:50
-
19:59
-
19:47
-
18:45
-
18:08
-
17:54
-
16:32
-
16:21
-
15:53
-
15:18
-
14:48
-
14:28
-
14:09
-
13:31
-
13:18
-
12:41
-
12:11
-
11:44
-
11:26
-
11:17
-
11:00
-
11:00
Партнерский контент