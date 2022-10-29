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Джейк Пол поделился ожиданиями от боя с экс-чемпионом UFC Силвой

Джейк Пол поделился ожиданиями от боя с экс-чемпионом UFC Силвой
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Видеоблогер и боксёр Джейк Пол рассказал, о чём общался с бывшим чемпионом UFC в среднем весе Андерсоном Силвой после взвешивания.

«После взвешивания я сказал ему, что сейчас моё поколение и время. Чтобы стать легендой, нужно победить легенду. Пришло время войны. Я спросил его, готов ли он к ней. У нас был довольно милый диалог. Я уважаю этого человека, но он попытается остановить мой стремительный прогресс. Что будет завтра? Я его финиширую», — приводит слова Пола MMA Fighting.

Напомним, бой Джейка Пола и Андерсона Силвы пройдёт по правилам бокса и продлится восемь раундов. Мероприятие состоится на Desert Diamond Arena в Финиксе.

На счету Пола пять поединков в боксёрской карьере, он одержал победы во всех них. В последнем бою Пол нокаутировал бывшего чемпиона UFC в полусреднем весе Тайрона Вудли. До этого Джейк также выиграл у Бена Аскрена.

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