«Я не прихожу сюда за деньгами». Силва — о поединке с видеоблогером Полом
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Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва высказался о предстоящем поединке с видеоблогером и боксёром Джейком Полом.
«Начинается война. Вот и всё. Больше никаких шуток. Никаких объятий. Джейк пытался вывести меня из себя, но у него ничего не вышло. Он плохой актёр.
У меня большой опыт в единоборствах. Я много чего выиграл и столько же потерял, но речь не об этом. Я здесь, потому что мне нравится драться. Я не прихожу сюда за деньгами или для того, чтобы кому-то что-то доказать», — приводит слова Силвы MMA Fighting.
Напомним, бой Джейка Пола и Андерсона Силвы пройдёт по правилам бокса и продлится восемь раундов. Мероприятие состоится на Desert Diamond Arena в Финиксе.
Новость по темеДжейк Пол поделился ожиданиями от боя с экс-чемпионом UFC Силвой
Джейк Пол опубликовал видео со своей тренировки по боксу.
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