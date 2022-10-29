«Я не прихожу сюда за деньгами». Силва — о поединке с видеоблогером Полом

Бывший чемпион UFC в среднем весе Андерсон Силва высказался о предстоящем поединке с видеоблогером и боксёром Джейком Полом.

«Начинается война. Вот и всё. Больше никаких шуток. Никаких объятий. Джейк пытался вывести меня из себя, но у него ничего не вышло. Он плохой актёр.

У меня большой опыт в единоборствах. Я много чего выиграл и столько же потерял, но речь не об этом. Я здесь, потому что мне нравится драться. Я не прихожу сюда за деньгами или для того, чтобы кому-то что-то доказать», — приводит слова Силвы MMA Fighting.



Напомним, бой Джейка Пола и Андерсона Силвы пройдёт по правилам бокса и продлится восемь раундов. Мероприятие состоится на Desert Diamond Arena в Финиксе.

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