Хабиб отреагировал на уход Аскарова из UFC
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Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление российского бойца смешанных единоборств Аскара Аскарова, который сообщил, что уходит из UFC.
Аскаров, выступающий в наилегчайшей весовой категории, сообщил, что принял решение уйти из-за затянувшегося восстановления, и сказал о желании заняться здоровьем.
«Ты лучший, брат», — написал Хабиб Нурмагомедов в комментариях под постом Аскарова в социальной сети.
Аскар Аскаров снялся с последних двух поединков. В июне он по неназванной причине отказался от боя с Алексом Перезом, а в октябре не вышел на поединок с Брэндоном Ройвалом.
Всего в профессиональных смешанных единоборствах Аскаров провёл 15 поединков, в которых одержал 13 побед.
Новость по темеАскар Аскаров объявил об уходе из UFC
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