Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Хабиб отреагировал на уход Аскарова из UFC

Хабиб отреагировал на уход Аскарова из UFC
Комментарии

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление российского бойца смешанных единоборств Аскара Аскарова, который сообщил, что уходит из UFC.

Аскаров, выступающий в наилегчайшей весовой категории, сообщил, что принял решение уйти из-за затянувшегося восстановления, и сказал о желании заняться здоровьем.

«Ты лучший, брат», — написал Хабиб Нурмагомедов в комментариях под постом Аскарова в социальной сети.

Аскар Аскаров снялся с последних двух поединков. В июне он по неназванной причине отказался от боя с Алексом Перезом, а в октябре не вышел на поединок с Брэндоном Ройвалом.

Всего в профессиональных смешанных единоборствах Аскаров провёл 15 поединков, в которых одержал 13 побед.

Новость по теме
Аскар Аскаров объявил об уходе из UFC
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022