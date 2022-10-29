Хабиб отреагировал на уход Аскарова из UFC

Бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов отреагировал на заявление российского бойца смешанных единоборств Аскара Аскарова, который сообщил, что уходит из UFC.



Аскаров, выступающий в наилегчайшей весовой категории, сообщил, что принял решение уйти из-за затянувшегося восстановления, и сказал о желании заняться здоровьем.



«Ты лучший, брат», — написал Хабиб Нурмагомедов в комментариях под постом Аскарова в социальной сети.



Аскар Аскаров снялся с последних двух поединков. В июне он по неназванной причине отказался от боя с Алексом Перезом, а в октябре не вышел на поединок с Брэндоном Ройвалом.



Всего в профессиональных смешанных единоборствах Аскаров провёл 15 поединков, в которых одержал 13 побед.

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