«Он дикарь». Адесанья призвал Пола быть осторожным в бою с Силвой

Действующий чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья призвал видеоблогера и боксёра Джейка Пола быть осторожным в поединке с Андерсоном Силвой.

«Брат, ты должен быть осторожен. Я хочу быть честен с тобой, будь внимателен, чувак. Логан Пол спрашивал у меня мнение о Силве, когда собирался с ним драться, и я сказал: «Если ты соглашаешься на этот бой, то относись к нему серьёзно, потому что он не любит шутить». Силва — мастер и вдохновитель.



Он дружелюбный парень, классный и скромный чувак. Но, когда дело доходит до войны, он дикарь. Он с улицы, бро. Ты должен помнить, что этот парень с улиц, из фавел, и ему на многое плевать», — приводит слова Адесаньи MMAJunkie.

Напомним, бой Джейка Пола и Андерсона Силвы пройдёт по правилам бокса и продлится восемь раундов. Мероприятие состоится на Desert Diamond Arena в Финиксе.

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