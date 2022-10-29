«Легенда в здании». Хасбик нанёс удар по камере Мухаммада Мокаева

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный многим как Хасбик, нанёс удар по камере 22-летнего бойца смешанных единоборств Мухаммада Мокаева (9-0), выступающего в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющего Великобританию.

«Легенда в здании», — подписал видео Мокаев, добавив эмодзи «смех» и «ракета».

Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева.

Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялось 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мухаммад.



Ранее Мокаев рассказал, что незадолго до боя с Малкольмом Гордоном перенёс болезнь.