«Легенда в здании». Хасбик нанёс удар по камере Мухаммада Мокаева
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Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, известный многим как Хасбик, нанёс удар по камере 22-летнего бойца смешанных единоборств Мухаммада Мокаева (9-0), выступающего в наилегчайшем весе (до 57 кг) UFC и представляющего Великобританию.
«Легенда в здании», — подписал видео Мокаев, добавив эмодзи «смех» и «ракета».
Хасбик ударил по камере Мухаммада Мокаева.
Напомним, последний бой Мокаев проводил на турнире по смешанным единоборствам UFC 280. Спортивное шоу состоялось 22 октября в Абу-Даби (Объединённые Арабские Эмираты). Соперником Мухаммада был представитель Канады Малкольм Гордон. Победу с помощью болевого приёма добыл Мухаммад.
Ранее Мокаев рассказал, что незадолго до боя с Малкольмом Гордоном перенёс болезнь.
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