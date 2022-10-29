«Всё чётко сделал». Бивол оценил победу Махачева на UFC 280
Поделиться
Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол высказался о победе российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева на турнире UFC 280.
«Меня приглашали на UFC. Ислам Махачев всё чётко сделал, быстро сработал. Он молодец», — приводит слова Бивола ТАСС.
22 октября в Абу-Даби на турнире смешанных единоборств UFC 280 Ислам Махачев во втором раунде одержал победу удушающим приёмом над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.
Дмитрий Бивол 5 ноября в Абу-Даби проведёт защиту чемпионского титула в поединке с мексиканским боксёром Хильберто Рамиресом. В активе российского бойца 20 побед, из них 11 нокаутом, и ни одного поражения.
Комментарии
- 29 октября 2022
-
16:04
-
15:52
-
15:18
-
15:12
-
15:07
-
15:00
-
14:34
-
13:49
-
13:42
-
13:10
-
12:57
-
12:54
-
12:42
-
12:30
-
12:05
-
11:36
-
11:32
-
11:23
-
11:00
-
10:46
-
10:15
-
10:06
-
08:00
-
07:01
-
02:41
-
02:19
-
00:41
-
00:25
- 28 октября 2022
-
23:55
-
23:23
-
22:21
-
21:33
-
21:07
-
20:50
-
19:59
Партнерский контент