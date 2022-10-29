«Всё чётко сделал». Бивол оценил победу Махачева на UFC 280

Чемпион мира по версии Всемирной боксёрской ассоциации (WBA) в полутяжёлом весе Дмитрий Бивол высказался о победе российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева на турнире UFC 280.



«Меня приглашали на UFC. Ислам Махачев всё чётко сделал, быстро сработал. Он молодец», — приводит слова Бивола ТАСС.



22 октября в Абу-Даби на турнире смешанных единоборств UFC 280 Ислам Махачев во втором раунде одержал победу удушающим приёмом над бразильцем Чарльзом Оливейрой и стал новым чемпионом UFC в лёгком весе.



Дмитрий Бивол 5 ноября в Абу-Даби проведёт защиту чемпионского титула в поединке с мексиканским боксёром Хильберто Рамиресом. В активе российского бойца 20 побед, из них 11 нокаутом, и ни одного поражения.