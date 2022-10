Полный кард турнира UFC Vegas 63: Орловский — Рожерио де Лима и другие бои

В ночь на 30 октября в США состоится турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 63. Главным поединком станет противостояние Келвина Каттара и Арнольда Аллена.



Также на турнире свои поединки проведут Роман Долидзе, соперником которого станет Филипп Хоус, и Андрей Орловский с Маркосом Рожерио де Лимой.

Основной кард:



Келвин Каттар vs Арнольд Аллен

Макс Гриффин vs Тим Минс

Вальдо Кортес-Акоста vs Джаред Вандераа

Джош Фремд vs Тресин Гор

Дастин Джейкоби vs Халил Раунтри



Предварительный кард:



Роман Долидзе vs Филипп Хоус

Андрей Орловский vs Маркос Рожерио де Лима

Джозеф Холмс vs Чун Ён Пак

Стив Гарсия vs Чейз Хупер

Коди Дёрден vs Карлос Мота

Кристиан Родригес vs Джошуа Уимс

