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Экс-боец UFC восхитился смелостью Хасбика после его слов о Макгрегоре

Экс-боец UFC восхитился смелостью Хасбика после его слов о Макгрегоре
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Бывший боец UFC Диего Санчес отреагировал на слова дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова, известного многим как Хасбик, об экс-чемпионе промоушена в лёгком весе Коноре Макгрегоре.

«Может, он и маленький, но духа у него не отнять», — приводит слова Санчеса Sportskeeda.

Напомним, Хасбик недавно заявил, что не считает Конора своим оппонентом, и если ирландец продолжит высказываться в его адрес в негативном ключе, то он готов дать ему жёсткий ответ.

Макгрегор в последних двух поединках встречался с американским бойцом Дастином Порье. В январе 2021-го бой Конор проиграл техническим нокаутом во втором раунде, в июле того же года поединок завершился переломом ноги у ирландца.

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