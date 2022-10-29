Сехудо — Стерлингу: удивлён, что после победы над Диллашоу ты не вызвал Оскара Писториуса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо продолжает подогревать интерес к потенциальному поединку с действующим обладателем титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) и соотечественником Алджамейном Стерлингом, который может состояться в начале следующего года.
Так, Сехудо раскритиковал Стерлинга за победу над экс-чемпионом Ти Джеем Диллашоу, вышедшим на поединок с травмированным плечом.
«Эй, Аллшитстэйн. Ты действительно считаешь свой успех в бою с калекой победой? Удивлён, что ты не вызвал Оскара Писториуса (южноафриканского легкоатлета без ног, выступающего в беге на короткие дистанции. – Прим. «Чемпионата») после. Знаю, тебе нужно подтянуть своё кардио, но нужно убегать от меня восемь месяцев», – написал Сехудо в социальных сетях.
- 29 октября 2022
-
17:44
-
17:28
-
16:58
-
16:04
-
15:52
-
15:18
-
15:12
-
15:07
-
15:00
-
14:34
-
13:49
-
13:42
-
13:10
-
12:57
-
12:54
-
12:42
-
12:30
-
12:05
-
11:36
-
11:32
-
11:23
-
11:00
-
10:46
-
10:15
-
10:06
-
08:00
-
07:01
-
02:41
-
02:19
-
00:41
-
00:25
- 28 октября 2022
-
23:55
-
23:23
-
22:21
-
21:33