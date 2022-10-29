Сехудо — Стерлингу: удивлён, что после победы над Диллашоу ты не вызвал Оскара Писториуса

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях американец Генри Сехудо продолжает подогревать интерес к потенциальному поединку с действующим обладателем титула в легчайшем дивизионе (до 61 кг) и соотечественником Алджамейном Стерлингом, который может состояться в начале следующего года.

Так, Сехудо раскритиковал Стерлинга за победу над экс-чемпионом Ти Джеем Диллашоу, вышедшим на поединок с травмированным плечом.

«Эй, Аллшитстэйн. Ты действительно считаешь свой успех в бою с калекой победой? Удивлён, что ты не вызвал Оскара Писториуса (южноафриканского легкоатлета без ног, выступающего в беге на короткие дистанции. – Прим. «Чемпионата») после. Знаю, тебе нужно подтянуть своё кардио, но нужно убегать от меня восемь месяцев», – написал Сехудо в социальных сетях.