«Красиво жить не запретишь». Хасбик опубликовал фото с отдыха

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, поделился с подписчиками в социальных сетях фотографиями с отдыха.
«Красиво жить не запретишь», – написал Магомедов в социальных сетях.
Фото: из личного архива Хасбуллы Магомедова
Фото: из личного архива Хасбуллы Магомедова
В середине октября стало известно, что Хасбик подписал контракт с UFC. Сам блогер сообщил, что подробности соглашения и о том, чем он будет заниматься в рамках договора, он расскажет в конце года. В настоящий момент он снимается в роликах UFC и посещает крупнейшие турниры промоушена.
Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы и комментатор Даниэль Кормье объяснил, почему победа россиянина Ислама Махачева над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 вошла в историю.
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