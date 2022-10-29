«Красиво жить не запретишь». Хасбик опубликовал фото с отдыха

Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, поделился с подписчиками в социальных сетях фотографиями с отдыха.

«Красиво жить не запретишь», – написал Магомедов в социальных сетях.

Фото: из личного архива Хасбуллы Магомедова

Фото: из личного архива Хасбуллы Магомедова

В середине октября стало известно, что Хасбик подписал контракт с UFC. Сам блогер сообщил, что подробности соглашения и о том, чем он будет заниматься в рамках договора, он расскажет в конце года. В настоящий момент он снимается в роликах UFC и посещает крупнейшие турниры промоушена.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне член Зала славы и комментатор Даниэль Кормье объяснил, почему победа россиянина Ислама Махачева над бразильцем Чарльзом Оливейрой на турнире UFC 280 вошла в историю.