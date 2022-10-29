Непобеждённый чеченский боец Хусейн Асхабов дебютирует в UFC 19 февраля

Непобеждённый чеченский боец смешанного стиля Хусейн Асхабов (23-0) сообщил в социальных сетях, что проведёт свой первый поединок в UFC.

Дебют запланирован на 19 февраля. Соперником 27-летнего Асхабова станет 33-летний американец Джамал Эммерс (18-6).

Асхабов выступает в смешанных единоборствах с 2012 года. На счету бойца 23 победы и ни одного поражения. В своём последнем бою в марте 2020 года на турнире украинского промоушена WWFC, где он становился чемпионом в легчайшем (до 61 кг) и полулёгком весах (до 65 кг), Асхабов победил нокаутом в первом раунде россиянина Юсупа Висаитова.

Ранее экс-чемпион UFC в двух весовых категориях, а ныне комментатор Даниэль Кормье объяснил, почему победа Ислама Махачева над Чарльзом Оливейрой вошла в историю.