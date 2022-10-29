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В WBO назначили обязательного претендента на титул Жанибека Алимханулы

В WBO назначили обязательного претендента на титул Жанибека Алимханулы
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Всемирная боксёрская организация (WBO) назначила обязательного претендента на титул чемпиона мира в среднем весе (до 72,6 кг). Им стал бывший обладатель пояса в первом среднем весе (до 69,9 кг) мексиканец Хайме Мунгия (40-0, 32 KO).

Согласно постановлению WBO, Мунгия сразится с победителем чемпионского боя между казахстанцем Жанибеком Алимханулы (12-0, 8 KO) и британцем Дензелом Бентли (17-1-1, 14 KO), который состоится 13 ноября в Лас-Вегасе (США).

Хайме Мунгии 26 лет. Боец выступает на профессиональном ринге с 2013 года и в мае 2018-го впервые сразился за мировой титул, досрочно остановив в четвёртом раунде американского олимпийца Садама Али. После пяти успешных защит Мунгия принял решение перебраться в средний вес, где провёл пять боёв.

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