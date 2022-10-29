Хасбик провёл репетицию своего выхода в клетку UFC. Видео
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Дагестанский блогер Хасбулла Магомедов, более известный как Хасбик, сделал пробный выход в октагон UFC и попозировал перед журналистами.
Магомедов прошёл в окружении камер к октагону, где провёл непродолжительный бой с воображаемым соперником.
В середине октября стало известно, что Хасбик подписал контракт с UFC. Сам блогер сообщил, что подробности соглашения и о том, чем он будет заниматься в рамках договора, он расскажет в конце года. В настоящий момент он снимается в роликах UFC и посещает крупнейшие турниры промоушена.
Ранее бывший боец UFC, а ныне комментатор Пол Фелдер объяснил, почему Ислама Махачева недооценили в преддверии поединка с Чарльзом Оливейрой, который состоялся на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).
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