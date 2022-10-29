Александр Усик может посетить бой Фьюри и Чисоры 3 декабря

Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, сообщил, что чемпион WBA Super, IBF и WBO украинец Александр Усик может посетить поединок его подопечного против соотечественника Дерека Чисоры, который состоится 3 декабря в Лондоне.

«Фрэнк Уоррен сообщил, со ссылкой на команду Александра Усика, что Усик может присутствовать в рингсайде третьего боя между Тайсоном Фьюри и Дереком Чисорой, который состоится 3 декабря на стадионе Tottenham Hotspur», – написал в социальных сетях обозреватель Майкл Бенсон.

Напомним, изначально ожидалось, что поединок Фьюри и Усика состоится в конце года, однако украинец отказался от переговоров, сославшись на тяжёлую подготовку к реваншу с Энтони Джошуа. Позже появилась информация, что бой может состояться весной в Саудовской Аравии.