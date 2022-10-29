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Боец Brave CF вызвал Хасбика на бой. Тот ответил неприличным жестом

Боец Brave CF вызвал Хасбика на бой. Тот ответил неприличным жестом
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Появление популярного дагестанского блогера Хасбуллы Магомедова, более известного как Хасбик, на состоявшемся в Бахрейне турнире Brave CF 65 не прошло незамеченным.

Так, после своего выступления ливанский боец полусредней весовой категории (до 77 кг) Ахмед Лаббан, одержавший победу над британцем Карлом Бутом, выхватил микрофон у комментатора и обратился в зал.

Лаббан вызвал Хасбика на поединок. Блогер, сопровождаемый бойцами Мухаммедом Мокаевым и Рустамом Хабиловым, не растерялся и сначала предложил ливанцу самому спуститься в зал, а после и вовсе показал ему неприличный жест.

Ранее в сети появилось видео, на котором Магомедова вертолётом доставили на турнир Brave CF 65.

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