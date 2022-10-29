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Промоутер Фьюри назвал топ-5 сильнейших тяжеловесов. Джошуа не попал в список

Промоутер Фьюри назвал топ-5 сильнейших тяжеловесов. Джошуа не попал в список
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Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, привёл свой актуальный рейтинг пяти лучших бойцов дивизиона.

Примечательно, что в список не попал бывший объединённый чемпион мира британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).

1. Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO), Великобритания
2. Александр Усик (20-0, 13 KO), Украина
3. Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO), США
4. Джо Джойс (15-0, 14 KO), Великобритания
5. Даниэль Дюбуа (18-1, 17 KO), Великобритания

Изначально ожидалось, что поединок Фьюри и Усика состоится в конце года, однако украинец отказался от переговоров, сославшись на тяжёлую подготовку к реваншу с Энтони Джошуа. Позже появилась информация, что бой может состояться весной в Саудовской Аравии.

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