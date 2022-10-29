Промоутер Фьюри назвал топ-5 сильнейших тяжеловесов. Джошуа не попал в список
Поделиться
Фрэнк Уоррен, промоутер обладателя титула WBC в супертяжёлом весе британца Тайсона Фьюри, привёл свой актуальный рейтинг пяти лучших бойцов дивизиона.
Примечательно, что в список не попал бывший объединённый чемпион мира британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO).
1. Тайсон Фьюри (32-0-1, 23 KO), Великобритания
2. Александр Усик (20-0, 13 KO), Украина
3. Деонтей Уайлдер (43-2-1, 42 KO), США
4. Джо Джойс (15-0, 14 KO), Великобритания
5. Даниэль Дюбуа (18-1, 17 KO), Великобритания
Изначально ожидалось, что поединок Фьюри и Усика состоится в конце года, однако украинец отказался от переговоров, сославшись на тяжёлую подготовку к реваншу с Энтони Джошуа. Позже появилась информация, что бой может состояться весной в Саудовской Аравии.
Новость по теме«Мы могли бы напиться вместе». Промоутер Фьюри ответил на слова Усика об алкоголизме
Комментарии
- 30 октября 2022
-
00:01
- 29 октября 2022
-
23:12
-
22:48
-
22:39
-
21:32
-
21:24
-
21:00
-
20:59
-
20:53
-
20:44
-
19:55
-
19:31
-
19:15
-
18:57
-
18:01
-
17:44
-
17:28
-
16:58
-
16:04
-
15:52
-
15:18
-
15:12
-
15:07
-
15:00
-
14:34
-
13:49
-
13:42
-
13:10
-
12:57
-
12:54
-
12:42
-
12:30
-
12:05
-
11:36
-
11:32
Партнерский контент