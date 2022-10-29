«Всё начиналось как шутка». Сен-Пьер сказал, почему Джейк Пол заслуживает уважения

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер считает, что популярный американский видеоблогер Джейк Пол заслуживает уважения за победы на боксёрском ринге и за готовность провести бой с бразильцем Андерсоном Силвой.

«Всё это началось как шутка для большинства так называемых экспертов, и здесь мне нечем выделиться. Он побил Нейта Робинсона, но в нём не увидели настоящего боксёра. Затем он побил Бена Аскрена, а после сделал шаг вперёд и побил Вудли. И теперь он дерётся с Андерсоном Силвой. Это безумие.

Он каждый раз демонстрирует прогресс. Любите вы его или ненавидите, но важно одно – вы должны уважать его. У него хватает мужества и наглости, чтобы каждый раз подступаться к лучшим парням. Он живёт американской мечтой, и многих это вдохновляет. Никто не давал ему шансов. Всё начиналось как шутка, но посмотрите на него сейчас», – сказал Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу Fight Hub TV.