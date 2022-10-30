Тренер О’Мэлли: банковский счёт и рейтинги говорят, что мы победили в бою с Яном

Тим Уэлч, тренер американского бойца легчайшего веса (до 61 кг) UFC Шона О’Мэлли, ответил на критику судейского результата поединка его подопечного и российского экс-чемпиона Петра Яна, который состоялся 22 октября на турнире UFC 280 в Абу-Даби (ОАЭ).

Напомним, О’Мэлли победил раздельным судейским решением, нанеся Яну третье поражение в сильнейшем промоушене мира.

«Вот что я вам скажу: банковский счёт говорит, что мы выиграли бой; рейтинги говорят, что мы выиграли бой. Помимо этого, я слежу за такими умными людьми, как Кенни Флориан и Джон Аник, они понимают игру и говорят о ней. И они сказали, что это не было ограблением. Никто не был уверен в том, что победил», – сказал специалист в интервью ESPN.