Уиттакер: я лучше Косты во всём, если говорить о навыках. Но он больше жмёт от груди

Бывший чемпион UFC в среднем весе (до 84 кг) австралиец Роберт Уиттакер прокомментировал анонс поединка с бразильским экс-претендентом Пауло Костой, который состоится 11 февраля на турнире UFC 284.

«Я считаю его жёстким парнем. И я отношусь к этому бою с таким же уважением, как и к остальным. Я готовлюсь выступить в феврале и показать лучшую версию себя. И я считаю, что моя лучшая версия перебьёт всех в дивизионе.

Если говорить о навыках, то я лучше Пауло во всём. Но он, вероятно, жмёт больше меня от груди, хотя это меня не расстраивает. Он умеет всё, и, без сомнений, как атлет он является образцом. Он очень сильный и взрывной. Но мне бы хотелось думать, что это относится и ко мне», – приводит слова Уиттакера издание MMAJunkie.