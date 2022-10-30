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«Как скала». Сен-Пьер рассказал о встрече с Джонсом перед его дебютом в тяжёлом весе UFC

«Как скала». Сен-Пьер рассказал о встрече с Джонсом перед его дебютом в тяжёлом весе UFC
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Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер высказался об ожидаемом дебюте звёздного американца Джона Джонса в тяжёлом весе (до 120 кг) организации.

«Я видел Джона на красной дорожке, когда входил в Зал славы. И я приобнял его, когда фотографировался… Чуваки, он был твёрдым как скала! И огромным… Да, Джон Джонс был твёрдым как скала. И огромным.

Создаётся ощущение, что он правильно набрал вес. Не могу дождаться… Я фанат Джона Джонса, и мне нравится смотреть его бои. Не могу дождаться его возвращения. Да, он давно не выступал, но это Джон Джонс. Понимаете, о чём я? Не забывайте об этом. Он, возможно, величайший боец всех времён», – сказал Сен-Пьер в интервью YouTube-каналу FightHype.com.

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