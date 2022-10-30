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Долидзе нокаутировал американца Хоуса на турнире UFC Vegas 63

Долидзе нокаутировал американца Хоуса на турнире UFC Vegas 63
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В ночь на 30 октября в США проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 63. В рамках предварительного карда грузинский боец Роман Долидзе встретился с американцем Филом Хоусом.

Победу в бою во втором раунде нокаутом одержал Долидзе. Для грузина эта победа стала третьей подряд в UFC. Всего на его счету 11 побед в смешанных единоборствах и одно поражение.

Ранее белорусский боец Андрей Орловский проиграл в первом раунде представителю Бразилии Маркосу Рожерио де Лиме.

Главным поединком турнира станет противостояние Келвина Каттара и Арнольда Аллена.

Основной кард:

Келвин Каттар vs Арнольд Аллен
Макс Гриффин vs Тим Минс
Вальдо Кортес-Акоста vs Джаред Вандераа
Джош Фремд vs Тресин Гор
Дастин Джейкоби vs Халил Раунтри

UFC 2022. UFC Fight Night 213, Лас-Вегас, США
Фил Хоус - Роман Долидзе (W)
30 октября 2022, воскресенье. 01:20 МСК
Роман Долидзе
Окончено
KO
Фил Хоус
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