Долидзе нокаутировал американца Хоуса на турнире UFC Vegas 63
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В ночь на 30 октября в США проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 63. В рамках предварительного карда грузинский боец Роман Долидзе встретился с американцем Филом Хоусом.
Победу в бою во втором раунде нокаутом одержал Долидзе. Для грузина эта победа стала третьей подряд в UFC. Всего на его счету 11 побед в смешанных единоборствах и одно поражение.
Ранее белорусский боец Андрей Орловский проиграл в первом раунде представителю Бразилии Маркосу Рожерио де Лиме.
Главным поединком турнира станет противостояние Келвина Каттара и Арнольда Аллена.
Основной кард:
Келвин Каттар vs Арнольд Аллен
Макс Гриффин vs Тим Минс
Вальдо Кортес-Акоста vs Джаред Вандераа
Джош Фремд vs Тресин Гор
Дастин Джейкоби vs Халил Раунтри
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