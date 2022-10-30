Долидзе нокаутировал американца Хоуса на турнире UFC Vegas 63

В ночь на 30 октября в США проходит турнир по смешанным единоборствам UFC Vegas 63. В рамках предварительного карда грузинский боец Роман Долидзе встретился с американцем Филом Хоусом.

Победу в бою во втором раунде нокаутом одержал Долидзе. Для грузина эта победа стала третьей подряд в UFC. Всего на его счету 11 побед в смешанных единоборствах и одно поражение.

Ранее белорусский боец Андрей Орловский проиграл в первом раунде представителю Бразилии Маркосу Рожерио де Лиме.

Главным поединком турнира станет противостояние Келвина Каттара и Арнольда Аллена.

Основной кард:

Келвин Каттар vs Арнольд Аллен

Макс Гриффин vs Тим Минс

Вальдо Кортес-Акоста vs Джаред Вандераа

Джош Фремд vs Тресин Гор

Дастин Джейкоби vs Халил Раунтри