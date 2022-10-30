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Папин нокаутировал Бельо на турнире в Москве, босниец пытался оспорить решение судьи

Папин нокаутировал Бельо на турнире в Москве, босниец пытался оспорить решение судьи
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Первый номер рейтинга WBC в первом тяжелом весе российский боксёр Алексей Папин одержал победу в бою боснийцем Дамиром Бельо. Поединок состоялся в Москве и завершился победой россиянина нокаутом во втором раунде.

Отметим, после боя Бельо был недоволен решением судьи и в течение нескольких минут пытался оспорить вердикт.

Таким образом, Папин одержал 15-ю победу в профессиональной карьере, 14 из которых были добыты досрочно. Также на его счету одно поражение, которое он потерпел в 2019 году, проиграв Илунги Макабу из ДР Конго.

Бельо, в свою очередь, потерпел первое поражение в карьере. Ранее он одержал 26 побед подряд, из которых 21 были нокаутом.

Отметим, до этого боя Бельо в последний раз выходил на ринг в 2019 году.

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