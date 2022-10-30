Василий Ломаченко единогласным решением судей победил Джамейна Ортиса

В ночь с 29 на 30 октября в Нью-Йорке (США) на арене «Мэдисон Сквер Гарден» прошёл большой боксёрский вечер от промоутерской компании Top Rank, в рамках которого 34-летний украинский бывший чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко (16-2, 11 KO) противостоял не знающему поражений 26-летнему американцу Джэмейну Ортису (16-0-1, 8 KO).



Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ломаченко единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111).

Напомним, своём последнем бою в декабре 2021 года Ломаченко одолел по итогам двенадцати раундов ганского нокаутёра Ричарда Комми (30-4-1, 27 KO). Ортис в мае одержал крупнейшую победу в карьере, перебоксировав в 10-раундовом бою экс-чемпиона мира во втором полулёгком весе (до 59 кг) соотечественника Джамела Херринга (23-4, 11 KO).