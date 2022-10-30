Джейк Пол вызвал на бой Нейта Диаза и Сауля Альвареса

25-летний американский блогер Джейк Пол после победы над экс-чемпионом UFC в главном бою боксёрского вечера в Глендейле (штат Аризона, США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» бросил вызов сразу двум именитым спортсменам – 37-летнему экс-бойцу UFC Нейту Диазу и лучшему боксёру вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring Саулю Альваресу.

«Приведи мне Нейта Диаза следующим… и Канело, ты тоже», — заявил Джейк Пол сразу после завершения поединка.

Отметим, что Джейк Пол провёл уже шестой поединок в своей боксёрской карьере. Прошлые пять боёв закончились досрочными победами Пола. В его послужном списке значатся экс-чемпион Bellator Бен Аскрен и экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Джейк одолел дважды.

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Нейт Диаз дал пощёчину журналисту.