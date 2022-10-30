Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Джейк Пол вызвал на бой Нейта Диаза и Сауля Альвареса

Джейк Пол вызвал на бой Нейта Диаза и Сауля Альвареса
Комментарии

25-летний американский блогер Джейк Пол после победы над экс-чемпионом UFC в главном бою боксёрского вечера в Глендейле (штат Аризона, США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» бросил вызов сразу двум именитым спортсменам – 37-летнему экс-бойцу UFC Нейту Диазу и лучшему боксёру вне зависимости от весовой категории по версии журнала The Ring Саулю Альваресу.

«Приведи мне Нейта Диаза следующим… и Канело, ты тоже», — заявил Джейк Пол сразу после завершения поединка.

Отметим, что Джейк Пол провёл уже шестой поединок в своей боксёрской карьере. Прошлые пять боёв закончились досрочными победами Пола. В его послужном списке значатся экс-чемпион Bellator Бен Аскрен и экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Джейк одолел дважды.

Новость по теме
Сауль Альварес рассказал о травме, полученной перед боем с Биволом

Нейт Диаз дал пощёчину журналисту.

Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022