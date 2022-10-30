У Пола нет поражений на профессиональном ринге

В Глендейле (штат Аризона, США) на стадионе «Хила Ривер-Арена» состоялся главный поединок боксёрского вечера между известным 25-летним блогером из США Джейком Полом и 47-летним бывшим чемпионом UFC в среднем весе бразильцем Андерсоном Силвой.
Поединок продлился все восемь раундов и завершился победой Джейка Пола (77-74, 78-73, 78-73).
25-летний американец проводил уже шестой бой в карьере. Прошлые пять поединков завершились досрочными победами Пола. Таким образом, на данный момент блогер не потерпел ни одного поражения на профессиональном ринге. В послужном списке Джейка значатся экс-чемпион Bellator Бен Аскрен и экс-чемпион UFC Тайрон Вудли, которого Пол одолел дважды.
Перед шестым поединком на профессиональном ринге блогер показал на весах 186,5 фунта (84,6 кг).
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