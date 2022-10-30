Опубликована статистика ударов боя Ломаченко — Ортис. У украинца на три попадания больше

34-летний украинский экс-чемпион мира в трёх весовых категориях Василий Ломаченко (17-2, 11 KO) не сумел значительно превзойти своего оппонента из США Джэмейна Ортиса несмотря на победу единогласным решением судей.

Согласно опубликованной статистике Василий превзошёл Джэмейна нанёс лишь на три точных попадания больше (125 против 122), а общее количество ударов осталось за Ортисом (607 против 571). Успешных джебов заметно больше у Ломаченко (33 против 15). По значимым попаданиям преимущество на стороне Ортиза (107 против 92).

Напомним, что бой продлился все 12 раундов и завершился победой Ломаченко единогласным решением судей (115-113, 116-112 и 117-111). Для Ортиса это поражение стало первым в карьере.

Что делает Ломаченко уникальным боксёром?