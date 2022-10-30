Роган: Махачев — это нечто, чёртова новая реальность

Звёздный комментатор UFC Джо Роган восхитился новым чемпионом промоушена в лёгком весе российским бойцом Исламом Махачевым после его недавней победы над бразильцем Чарльзом Оливейрой.
«Это был крутой бой. У Махачева невероятная выдержка и хватка. Это нечто, чёртова новая реальность. Я всегда был впечатлён им. Но до того как Ислам получил шанс стать чемпионом мира, он был устрашающим бойцом этого дивизиона.
Это тот парень, о котором все говорили, что он самый сильный из всех претендентов. До этого он побил Добера и Хукера, что стало большим успехом. Невероятно, как он разбирается с бойцами мирового класса, он просто их не замечает. Удивительно, как он завалил Оливейру, а затем задушил его. Ислам одолел парня с наибольшим количеством побед в истории UFC», — приводит слова Рогана BJ Penn.
Толпа фанатов в Махачкале встречает Махачева с поясом UFC.
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