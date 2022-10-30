Опубликована статистика ударов с боя Пол — Силва. Блогер попадал чаще экс-чемпиона UFC

Стала известна полная статистика боя между 25-летним блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом UFC в среднем весе, 47-летним бразильским бойцом Андерсоном Силвой.
Поединок между Полом и Силвой прошёл в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и стал главным событием вечера бокса. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей (77-74, 78-73, 78-73).
Согласно статистике ударов Джейк Пол попадал чаще бывшего чемпиона UFC. Блогер был активнее, выбросил в общей сложности 336 ударов, ему засчитали 83 попадания. Силва попал 79 раз из 251.
Для Пола это был шестой поединок в боксе. Джейк выиграл во всех, в том числе одержав победы над бывшими чемпионом UFC Тайроном Вудли, которого он отправил в нокаут, и экс-чемпионом Bellator Беном Аскреном.
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