Матч-центр Новости ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Бокс/ММА Новости

Опубликована статистика ударов с боя Пол — Силва. Блогер попадал чаще экс-чемпиона UFC

Опубликована статистика ударов с боя Пол — Силва. Блогер попадал чаще экс-чемпиона UFC
Комментарии

Стала известна полная статистика боя между 25-летним блогером Джейком Полом и бывшим чемпионом UFC в среднем весе, 47-летним бразильским бойцом Андерсоном Силвой.

Поединок между Полом и Силвой прошёл в Глендейле на стадионе «Хила Ривер-Арена» и стал главным событием вечера бокса. Бой продлился все восемь раундов и завершился победой Пола единогласным решением судей (77-74, 78-73, 78-73).

Согласно статистике ударов Джейк Пол попадал чаще бывшего чемпиона UFC. Блогер был активнее, выбросил в общей сложности 336 ударов, ему засчитали 83 попадания. Силва попал 79 раз из 251.

Для Пола это был шестой поединок в боксе. Джейк выиграл во всех, в том числе одержав победы над бывшими чемпионом UFC Тайроном Вудли, которого он отправил в нокаут, и экс-чемпионом Bellator Беном Аскреном.

Джейк Пол жёстко отметелил кумира! После этого встал перед 47-летней легендой на колени Джейк Пол жёстко отметелил кумира! После этого встал перед 47-летней легендой на колени
Комментарии
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022