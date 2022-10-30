Джейк Пол обратился к Дане Уайту, припомнив ему старый конфликт

Известный блогер Джейк Пол обратился к президенту UFC Дане Уайту, припомнив ему конфликт, который начал год назад.



В 2021 году Уайт заявил, что Пол никогда не вызовет на поединок Андерсона Силву. Блогер отреагировал и вызвал бывшего чемпиона UFC в среднем весе на бой.



«Ну что, Дана? Братан, ты говорил, что я не сделаю этого, но я сделал — с честью. Дана бегает от меня, скрывается. Он пытается сделать всё, чтобы меня остановить, саботировать мои бои. Он ненавидит меня и то, что я делаю. Он ненавидит, что я разоблачаю его бизнес, а теперь мы ещё создадим ассоциацию бойцов, чтобы помочь всем бойцам UFC, смешанных единоборств, боксёрам получать большие оклады и долгосрочное медицинское обслуживание. Это большое дело, которое я хочу осуществить на протяжении всей своей карьеры», — приводит слова Пола MMAJunkie.