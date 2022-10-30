«Зачем тебе костюм на Хэллоуин?» Редкач снова оскорбил Усика

Украинский боксёр Иван Редкач в очередной раз высказался о соотечественнике Александре Усике в социальных сетях.



Редкач опубликовал на своей странице в социальной сети фото Усика, который приехал в Нью-Йорк, чтобы поддержать Василия Ломаченко, с издёвкой подписав его: «А зачем тебе какой-то костюм на Хэллоуин? Ты же и так чёрт».

Редкач опубликовал фото Усика Фото: Социальные сети Ивана Редкача

Ранее Редкач уже не раз критиковал и оскорблял Усика в социальных сетях, заявляя о том, что Александр «продался».



Александр Усик является действующим чемпионом мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBO и IBF. В августе украинский боксёр защитил титулы, одержав победу раздельным решением судей над британцем Энтони Джошуа.



В следующем году Усик может провести бой с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира.